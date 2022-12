L'homme accusé d'avoir voulu tuer Alain Françon "n'est pas un monstre, c'est une grenade dégoupillée"

À l'ouverture de son procès pour tentative de meurtre sur le metteur en scène de théâtre Alain Françon, le 17 mars 2021 dans le centre de Montpellier, Mohamed Kamel a tenu à "s'excuser par rapport à la victime. Je n'avais l'intention de la tuer. Je voulais la blesser".

Ensuite, la cour d'assises de l'Hérault s'est intéressée à son parcours et à sa personnalité. 19 condamnations en 14 ans dont huit passés derrière les barreaux. Du côté de l'accusation, l'avocat général Damien Kincher s'interroge : "Comment

une personne comme ça peut se réinsérer dans la société ?". Réponse de l’expert psychiatre : "C'est bien le problème, ce genre de personnalité ne s’insère pas".

"À l'intersection de la psychiatrie et de la justice" selon le Dr Pénochet

Mohamed Kamel, 33 ans, est psychopathe précise le docteur Jean Claude Pénochet. Il présente donc des troubles de la personnalité mais il n'est pas malade mental. Les racines de son trouble sont à trouver, en partie, dans son enfance. Laissé chez sa grand-mère en Algérie par sa mère quand il avait deux ans, il arrive à Montpellier à 11 ans au bénéfice d'une mesure de regroupement familial. "Je parlais pas français, j’étais en retard, je comprenais pas tout" se rappelle l'accusé vêtu d'un survêtement tricolore dans les tons bleus.

Il rate son CAP de plomberie dans le bâtiment, enchaine les stages et formations, quelques emplois non déclarés et au fil des ans, développe un fort sentiment d’injustice poursuit l’expert. L'alcool et les drogues n'ont rien arrangé."Il se place dans une position de victime du système", il a l’impression que "le monde extérieur lui en veut, alors il en veut au monde extérieur".

Une victime bouc émissaire

Le jour de l'agression à l'arme blanche, Mohamed Kamel est frustré, dans une très grande colère : à l’entrée de la préfecture où il venait pour récupérer son titre de séjour, il a été refoulé parce qu’il n’avait pas pris rendez-vous. On peut parler de vengeance concède le psychiatre. "Ça aurait pu tomber sur n’importe qui. L’accusé n’est pas du tout un monstre mais il a quand même une dimension de grenade dégoupillée".

Quant au traitement des troubles que présente Mohamed Kamel, l’expert est pessimiste. "Dans notre société aujourd'hui, on n'a pas le moyens de mettre en place des soins qui seraient nécessaires pour éviter une rechute".

Six mois de liberté seulement entre 2013 et 2020

"Dire que la personne n'est pas réinsérable ou que la réinsertion est vouée à l'échec, c'est comme si on disait qu'un humain n'avait plus d'humanité. Ce n'est pas le cas de Mohamed Kamel" tient à préciser Me Hayet Djefaflia, son avocate. Elle balaye également les soupçons de racisme et de terrorisme apparus suite aux déclarations de son client qui, en garde à vue, s'est présenté comme un "poseur de bombe" qui en voulait aux "sales Français".

Selon elle, il ne faut pas perdre de vue que l'accusé conteste l'intention de tuer. Ses insultes et menaces relèveraient de la provocation. "C'était une façon de dire que 'si vous me considérez comme un meurtrier, considérez-moi aussi, tant que vous y êtes, comme un terroriste'".

Le verdict doit être rendu ce mercredi.