L'homme arrêté armé près de chez son ex en Dordogne a tiré sur la maison

On en sait plus sur l'homme interpellé à Saint-Alvère et placé en garde à vue ce dimanche . Ce Portugais de 36 ans s'est présenté au domicile de son ex-compagne armé et alcoolisé en fin d'après-midi. Il ne supportait pas leur séparation et s'est présenté à sa porte alors qu'elle accueillait des amis polonais chez elle.

Il a tiré à la carabine

Selon les premiers éléments de l'enquête, les amis de son ex sont sortis de la maison et l'homme a fait usage de son arme, une carabine 22. Selon le parquet de Bergerac, les gendarmes ont retrouvé deux impacts sur le mur de la maison ainsi que des douilles dans la cour.

Son ex-compagne a porté plainte, et ses amis aussi. L'homme a été arrêté quelques kilomètres plus loin, à Saint-Alvère, après une course-poursuite avec les gendarmes. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. Sa garde à vue a été prolongée ce lundi soir.