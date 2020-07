L'homme atteint de la maladie d'Alzheimer a été retrouvé à Saint-Bonnet-du-Gard

L'homme atteint d'Alzheimer qui avait disparu samedi 18 juillet dans le secteur de Sernhac a été retrouvé dimanche matin sain et sauf. Une battue a été organisée dans la matinée avec une centaine d'habitants de la commune aidés d'une équipe cynophile et de l'hélicoptère des gendarmes du Gard. L'homme a finalement été retrouvé au bord d'un chemin de Saint-Bonnet-du-Gard, commune voisine. Il était déshydraté et désorienté mais en bonne santé.