L'homme ayant faussé compagnie au Raid a été finalement arrêté ce vendredi en gare de Menton

Il aura fallu moins de 24 heures aux services de police pour retrouver et arrêter l'homme qui jeudi soir s'était retranché dans son appartement puis avait faussé compagnie au Raid. Les policiers avaient été alerté par sa femme. Cette dernière avait expliqué avoir été violenté, elle et ses enfants par son mari. Elle avait alors expliqué qu'il était retranché dans leur appartement. Immédiatement, le Raid avait procédé à une descente. Mais une fois rentré dans le logement, personne ! Le mari avait disparu. Tout de suite, une signalement et un avis de recherche avait été diffusé. C'est ce vendredi à 14h30, que l'homme a été tout compte fait interpellé à la gare de Menton. Il n'a opposé aucune résistance et se trouve désormais en garde à vue dans les locaux de la police mentonnaise.

