L'homme blessé par balles aux Beaux-Arts placé en garde à vue à son tour

Après les coups de feu échangés lundi à Montpellier, deux hommes ont été placés en garde à vue dont le blessé qui est toujours à l'hôpital mais dont le pronostic vital n'est plus engagé. Mardi un homme d'une trentaine d'années s'est livré de lui même à la police.

Lundi au moment ou le président de la République, Emmanuel Macron, visitait le commissariat central de Montpellier, des tirs ont été échangés en pleine rue dans le quartier des Beaux-Arts. Ce mercredi deux hommes sont en garde à vue pour tentative d'homicide volontaire de l'un sur l'autre.

Le blessé qui a reçu trois balles, deux dans la poitrine et une dans le dos, circulait à scooter. C'est lui qui a tiré le premier sans toucher sa cible qui était dans une voiture et qui a riposté. Son état de santé n'est plus critique ce mercredi matin ce qui a permis de le placer sous le régime de la garde à vue à l'hôpital.

L'homme qui lui a tiré de dessus qui est également en garde à vue s'est livré de lui même mardi à la police. Selon le procureur de la République le différend entre les deux hommes est d'ordre personnel.