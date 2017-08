L'homme blessé pendant la féria de Béziers va enfin être entendu

L'homme de 24 ans grièvement blessé dans la nuit de samedi à dimanche à la féria de Béziers va enfin pouvoir être entendu par les enquêteurs. Une audition très attendue car il n'y a ni vidéo, ni témoin

Le jeune homme de 24 ans grièvement blessé de plusieurs coups de couteau dans la nuit de samedi à dimanche à la féria de Béziers est tiré d'affaire après avoir frôlé la mort.

Les enquêteurs vont pouvoir l'interroger, et ils comptent beaucoup sur cette audition, car ils n'ont retrouvé aucun témoin. Les deux personnes qui ont découvert la victime baignant dans son sang vers trois heures et demi du matin, sur un trottoir de l'avenue du 22 août, non loin de la place de Gaulle sont arrivées après les faits. Il s'agit d'un ami de la victime et d'un médecin qui passait par là. L'enquête de voisinage n'a rien donné. Et personne jusqu'ici ne s'est manifesté.

D'autre part, aucune caméra vidéo n'a filmé la scène. L'arme, le couteau, n'a pas été retrouvé. On suppose que l'agresseur l'a gardé. Donc pour l'instant, les policiers de Béziers n'ont rien. Aucun point de départ.

Seule la victime pourrait leur en fournir un. C'est possible maintenant que ce vacancier sans histoire est tiré d'affaire, après avoir eu l'estomac et la rate perforés, trois coups au corps, plus un autre au bras. Sauf que, les analyses l'ont montré, il était très alcoolisé au moment de l'agression.

Maigre espoir d'avancer donc, mais seul espoir à ce stade de l'enquête.

aux enquêteurs, à condition qu'il se souvienne, car au moment des faits, les analyses l'ont montré, il était très alcoolisé.