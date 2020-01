L'homme brûlé par une ligne électrique à Cublac, en Corrèze, se trouve toujours dans un état critique

Cublac, France

Son état de santé est stable mais toujours réservé, un peu plus de deux jours après l'accident du travail dont il a été victime à Cublac, en Corrèze. L'homme de 41 ans est, selon ses proches, plongé dans le coma à l'hôpital de Bordeaux où il est admis au sein du service des grands brûlés. Il souffre de graves et profondes brûlures. Il se trouvait dans une nacelle et intervenait sur une ligne à 20.000 volts quand son corps a soudainement été traversé par l'électricité ce mercredi. Si dans un premier temps son pronostic vital n'était pas engagé selon les secours, la nature des blessures évolue pendant plusieurs jours avec la combustion dont le corps est victime.

Pourquoi a-t-il été électrisé ?

L'enquête, elle, se poursuit pour déterminer pourquoi ce salarié d'une entreprise sous-traitante a été victime de cet accident. Mais aussi pour préciser les responsabilités de ce qui s'est passé. Des auditions doivent être menées, alors que l'inspection du travail s'est déplacée sur les lieux pour établir plusieurs constats. Il est trop tôt pour tirer des conclusions qui seraient précipitées, explique-t-on du côté d'Enedis, gestionnaire des infrastructures. Une autre ligne à proximité était-elle toujours alimentée quand l'accident s'est produit ? La nacelle dans laquelle se trouvait le technicien a-t-elle abordé le chantier de la bonne façon ? Voilà au moins deux interrogations qui restent posées et que l'enquête doit permettre d'éclaircir.