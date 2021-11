L'homme d'ultradroite interpellé en Gironde par la DGSI avait été condamné pour meurtre

L'enquête progresse sur les deux hommes d'ultradroite interpellés par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et placés en garde à vue, ce mardi. Le premier est âgé de 46 ans et est employé de mairie à Montauban et le second est un homme de 60 ans arrêté dans le Libournais d'après nos confrères de Sud-Ouest. Ce dernier avait déjà été condamné, en 2006, à 14 ans de réclusion criminelle pour meurtre, d'après une source proche du dossier. Ces deux militants échangeaient pour effectuer des "achats d'armes". De nombreuses armes et munitions ont été retrouvées lors de perquisitions chez l'un d'entre eux, dont des armes de chasse. L'un des deux est soupçonné d'avoir fourni des armes à l'autre. Les garde à vue devront permettre de déterminer dans quel but ces armes ont été acquises et stockées. Ces deux militants sont visés par une enquête pour "association de malfaiteurs terroriste" et "provocation directe par un moyen de communication en ligne à un acte de terrorisme", a appris franceinfo de source judiciaire.

Ils sont accusés d'avoir appelé à des "actions violentes" sur l'application de messagerie cryptée Telegram et d'avoir tenu des propos racistes et antisémites. Ils sont visés par une enquête du parquet antiterroriste et sont considérés comme des "suprémacistes blancs" et appartiennent à la "tendance accélérationniste". Cela signifie qu'ils pensent qu'une "guerre raciale" va éclater et qu'il faut mettre en œuvre les conditions de son déclenchement.