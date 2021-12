L'homme de 55 ans qui n'avait plus donné signe de vie depuis mercredi 29 décembre après-midi à Lanester dans le Morbihan a été retrouvé sain et sauf. Il a regagné de lui-même son domicile et ne présente aucune blessure selon la police.

