L'homme décapité dans le Tarn-et-Garonne a été identifié, le crime crapuleux privilégié

Après la découverte d'un corps décapité peu avant le réveillon de Noël dans le Tarn-et-Garonne, le parquet de Montauban a communiqué ce samedi midi. Il évoque la piste d'un crime crapuleux car la victime, un homme de 31 ans, est connue des services de police "pour des délits routiers et des faits de vols".

Le corps de cet homme sans tête a été découvert ce vendredi 24 décembre dans l'après-midi sur le bord de la route départementale 65 au niveau d'Albias, au nord-est de Montauban. L'alerte a été donnée par un couple de promeneurs, qui ont d'abord prévenu le voisin le plus proche. Les pompiers et les gendarmes se sont ensuite rendus sur place.

Des coups de couteau au thorax et au dos

"Les premières constatations du médecin légiste qui s’est rendu sur les lieux le soir même, ont révélé la présence de plusieurs coups de couteaux au niveau du thorax et du dos", explique le parquet dans son communiqué, qui évoque "l’hypothèse d’une mutilation du corps post mortem, qui reste à confirmer par une autopsie."

Deux avant-bras découpés ont été retrouvés dès le soir même à proximité du corps. La tête a été retrouvée ce samedi matin, à une centaine de mètres des lieux dans un sac plastique.

La victime identifiée

La victime a été identifiée. Il s’agit d’un homme de 31 ans connu de la justice pour des délits routiers et des faits de vols. Un enquête criminelle a été ouverte des chefs de meurtre et d’atteinte à l’intégrité d’un cadavre par le parquet du tribunal judiciaire de Montauban, qui a cosaisi la Section de Recherches de Toulouse et la Brigade de Recherches de Montauban. A ce stade de l’enquête l’hypothèse d’un crime crapuleux est privilégiée".