L'homme en cavale après avoir foncé sur les gendarmes en Dordogne est condamné

Le tribunal de Périgueux a condamné un quinquagénaire à 2 ans et demi de prison pour une série de vols et pour avoir foncé sur les gendarmes à Ribérac en mai dernier à bord d'une voiture volée. Il devra également effectuer un an de plus à cause de la révocation d'un sursis.

Le tribunal de Périgueux a condamné un quinquagénaire à deux ans et demi de prison et la révocation d'une ancienne avec sursis de 12 mois après une série de vols et pour des violences avec arme à l'encontre de gendarmes. En mai dernier, au volant d'une voiture volée il a foncé sur trois gendarmes avant de prendre la fuite. Il a été rattrapé après trois semaines de recherches, le 9 juin dernier.

A l'audience, le procureur a demandé à ce que le tribunal le condamne à quatre ans et demi de prison : trois ans de prison et la révocation d'une ancienne peine avec sursis de 18 mois. Le tribunal a été un peu plus clément. Il a condamné cet homme de 54 ans à deux ans et demi de prison et la révocation d'une peine avec sursis de 12 mois, cela veut dire qu'il va rester en prison trois ans et demi.

L'homme nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés sauf le refus d'obtempérer du 9 juin dernier. Il a provoqué un accident à Saint-Aulaye sans faire de blessé. Il a été rattrapé par les gendarmes après avoir tenté de prendre la fuite dans un champs. Son avocat, maître Réda Hammouche a fait valoir dans sa plaidoirie le manque de preuves incontestables pour attribuer certains délits à son client et il a mis en avant le parcours familial compliqué de cet homme. Son client n'a pas encore indiqué s'il souhaitait faire appel de ce jugement.