L'homme évadé en plein procès au tribunal de Nice est de nouveau sous les verrous

Les nuits portent conseil. Deux jours après sa spectaculaire évasion au tribunal correctionnel de Nice, en plein milieu de son procès, le jeune homme de 20 ans s'est rendu ce jeudi matin à la police. Accompagné par son père, il s'est présenté à la caserne Auvare. L'homme avait sauté du box des accusés mardi après-midi, filé à travers la salle d'audience, traversé le palais de justice, avant de disparaitre dans le vieux Nice. Depuis, les policiers étaient à sa recherche. Il a décidé encore une fois de les devancer et s'est rendu de lui-même.

Cet homme, qui était jugé pour rébellion et outrage aux forces de l'ordre, avait été condamné à deux ans de prison ferme. Son évasion n'avait pas plaidé pour sa défense. Aujourd'hui, il est de nouveau sous les verrous. Il a été immédiatement jugé pour ces faits et a été condamné à six mois de prison ferme.