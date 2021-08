L'homme grièvement blessé place Saint-Bruno mardi soir à Grenoble fait partie du grand banditisme

C'est la police judiciaire de Grenoble qui est chargée d'enquêter sur les nouveaux de feu qui ont fait deux blessés dont l'un très grave mardi soir place Saint-Bruno à Grenoble. Celui qui était visé, un homme de 29 ans, avait déjà été condamné pour des faits de violences et de drogues.

On pense bien sûr à un règlement de compte, vu le profil de l'homme qui était visé par ces nouveaux coups de feu dans le quartier Saint-Bruno, et vu le lieu des tirs, la place est notoirement connue comme lieu de deal à Grenoble.

Le blessé est un homme déjà condamné pour des faits de violences et de trafic de drogues

La cible des tirs est un grenoblois de 29 ans, sous contrôle judiciaire dans une affaire de violences aggravées mais déjà condamné pour une tentative de meurtre et du trafic de stupéfiants.

Il était attablé sur la terrasse de la brasserie "le Réal" quand un scooter a surgi sur la place Saint-Bruno. Le passager, casqué et ganté, est descendu de l'engin et a fait feu avec une arme de poing. L'homme s'est réfugié à l'intérieur du bar, ce qui n'a pas empêché son agresseur de continuer à tirer. Il a reçu plusieurs balles dans la poitrine, et ce mercredi matin son pronostic vital était toujours engagé.

Le deuxième blessé serait une "victime collatérale"

Les tirs ont fait un deuxième blessé -a priori une victime collatérale selon la police- un tunisien de 25 ans, sans casier judiciaire, et qui ne connaissait probablement pas la "cible". Il a été atteint aux jambes mais plus légèrement.

Le tireur est ensuite remonté sur le scooter qui a disparu en direction de la rue Abbé Grégoire. Les images des caméras de vidéosurveillance du secteur n'ont pas permis de relever la plaque d'immatriculation.

La place Saint-Bruno est notoirement connue comme lieu de deal

Sur place, les enquêteurs ont retrouvé cinq douilles de 9 millimètres, mais on ne sait pas combien de balles ont été tiré exactement au total. La place Saint-Bruno est régulièrement le théâtre de faits violents, coups de couteau ou tirs d'armes à feux.