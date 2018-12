L'homme interpellé à Amiens pour des coups de couteau sur sa compagne et sa fille, est mis en examen

L'homme de 29 ans interpellé à Amiens mardi soir pour des coups de couteau sur sa compagne et sa fille de trois ans, a été mis en examen pour tentative de meurtre par conjoint et violences sur mineur.

L'homme de 29 ans interpellé mardi soir rue Phileas Lebesgue au sud-est d'Amiens après des coups de couteau reçus par sa compagne et sa fille de trois ans, a été mis en examen ce jeudi pour tentative de meurtre par conjoint et violences sur mineur de quinze ans ayant entraîné une ITT de plus de huit jours. Il est aussi poursuivi pour violences sur conjoint antérieures aux faits. Le parquet a requis son placement en détention provisoire. La décision devait être prise ce jeudi soir. Lors de son audition, l'homme a reconnu les faits en partie. Il nie les coups portés à l'enfant.