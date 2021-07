L'homme interpellé par le RAID lundi près de Poulainville condamné à 14 mois de prison

Il écope de 7 mois de prison ferme et 7 mois avec sursis probatoire. Il a été arrêté par le RAID lundi à un arrêt de bus près de Poulainville, pour avoir menacé de mort sa sœur, et envoyé des photos d'un engin explosif artisanal.

La perquisition à son domicile par le RAID dans le quartier Saint-Honoré d'Amiens a été très remarquée lundi 26 juillet. Un homme de 35 ans, interpellé le même jour à un arrêt de bus de Bertangles, près de Poulainville, a été jugé en comparution immédiate ce vendredi au tribunal judiciaire d'Amiens, pour menace de destruction, menace de mort et détention non autorisée d'arme. Il a écopé de 14 mois de prison, dont 7 fermes qu'il effectuera sous bracelet électronique.

Menaces de mort et délire paranoïaque

Le 26 juillet, la police d'Amiens est appelée par une des sœurs du prévenu : elle s'inquiète, car il lui envoie depuis quelques jours des messages de menace envers leur autres sœur. Des messages vocaux, des SMS : "Je vais la massacrer, [sa fille] est orpheline ce soir."

Deux jours plus tôt, il a été agressé par plusieurs hommes devant chez lui, et soupçonne cette sœur d'avoir commandité cette agression.

En plus des messages, deux photos d'un engin explosif artisanal installé chez lui. "Tous ses actes sont démoniaques, il faut purifier le monde de sa présence pour que tout aille mieux" écrit-il aussi à leur sœur.

Concernant le dispositif explosif installé chez lui : "c'était pour donner de la crédibilité", explique-t-il, assurant ne pas avoir eu l'intention de passer à l'acte. Chez lui, une cartouche dans une enveloppe a été retrouvée, qu'il comptait envoyer à sa sœur.

"J'étais dans un état qu'on peut qualifier de délirant" explique-t-il au tribunal. L'expertise psychiatrique menée pendant sa garde à vue a d'ailleurs conclu à une altération du discernement au moment des faits. Le prévenu a effectué un séjour de cinq jours en hôpital psychiatrique, en avril dernier. "J'étais près du délire, j'avais des idées suicidaires". Il en sort avec un traitement anxiolytique, et un suivi en CMP une fois par mois. "Ça ne suffit pas, j'aimerais un suivi plus régulier, j'avais fait des démarches pour trouver une clinique en-dehors d'Amiens".

Ancien étudiant ingénieur

Son interpellation lundi 26 juillet a eu lieu près de Poulainville, où il travaille comme saisonnier dans une entreprise. "Comment passe-t-on de classes préparatoires et école d'ingénieur à Paris à un travail de saisonnier ?" demande le président.

Après ses études, le prévenu a travaillé dans la presse écrite, fait des traductions pour des magazines et donné des cours. "A la mort de ma mère, en 2018, j'ai eu des troubles anxieux sévères". C'est à ce moment-là qu'il plonge dans la drogue : crack, cocaïne notamment.

Des drogues qu'il assure avoir arrêtées en septembre 2020, le cannabis et l'alcool en avril après son hospitalisation.

Son passé est aussi pointé du doigt par le procureur, notamment ses voyages en Afghanistan et au Pakistan : "il y a quand même des éléments d'inquiétude vis-à-vis de la radicalisation". Mais le prévenu explique ces voyages par des recherches universitaires. "Tout ceci est assez mystérieux", répond le président, sans trop s'appesantir sur le sujet.

L'homme de 35 ans est finalement condamné à 14 mois de prison : 7 fermes effectué sous bracelet électronique, et 7 mois avec sursis probatoire de deux ans, avec obligation de soin et interdiction d'entrer en contact avec sa sœur.