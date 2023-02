L'homme porté disparu à Sablé-sur-Sarthe retrouvé mort au parc du château

Le corps de l'homme disparu depuis plus de deux semaines à Sablé a été retrouvé mort au parc du château.

L'appel à témoins lancé par la gendarmerie de Sablé-sur-Sarthe pour retrouver un homme de 54 ans a pris fin ce mercredi 8 janvier. Son corps a été découvert mardi soir par une passante en contrebas du parc du Château, près de La Vaige.

Hervé J., hébergé dans la commune et sans moyens de locomotion, ne donnait plus de signe de vie à sa famille depuis le 22 janvier. L'enquête se poursuit pour déterminer les causes de la mort. Une autopsie du corps est prévue ce jeudi.