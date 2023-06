L'homme qui a brûlé sa voisine en Dordogne est mis en examen pour tentative de meurtre et tentative de viol

On en sait plus ce dimanche après qu'une femme a été brûlée au cou et au visage dans la nuit de jeudi à vendredi à Borrèze en Dordogne, à la frontière du Lot. Son voisin, un homme d'une trentaine d'années, a été présenté à un juge d'instruction et mis en examen ce matin, indique le parquet de Périgueux. Il est poursuivi pour tentative d'homicide volontaire sur sa concubine, tentative de viol, et pour des violences volontaires. Il a été placé en détention provisoire.

ⓘ Publicité

Il reconnait avoir utilisé un briquet

La jeune femme a pu être entendue par les enquêteurs, et le trentenaire a livré sa version des faits en garde à vue.

Jeudi soir, ils ont passé la soirée ensemble, à boire, jusqu'à ce qu'une dispute éclate. La jeune femme explique qu'il a essayé d'avoir une relation sexuelle avec elle, et qu'elle a refusé. Lui conteste.

En revanche, l'homme reconnait avoir allumé le feu. Était-ce un briquet, un allume-gaz ? En tout cas, il y avait de l'essence et la jeune femme a été brûlée au cou et au visage. Le trentenaire explique qu'il ne voulait pas la tuer, simplement lui faire peur. Il était alcoolisé, il dit qu'il a été "stupide".

Après avoir appelé les pompiers, puis les gendarmes vendredi matin, la jeune femme a été examinée par des médecins légistes. Elle a reçu 10 jours d'ITT (Incapacité totale de travail).

Concubine ?

L'instruction devra préciser la nature exacte des relations entre les deux trentenaires, car certains éléments font penser aux enquêteurs qu'ils n'entretiennent pas uniquement des relations de voisinage. Ils louent chacun un studio dans la même petite maison aux murs jaunes, perdue au milieu des bois à l'extérieur du village.

Selon le parquet de Périgueux, l'homme affirme qu'ils entretenaient une relation amoureuse, mais la jeune femme conteste.

Selon nos informations, ils ont longtemps vécu à la rue. Le trentenaire s'est installé dans cette petite maison il y a deux mois et demi. Le maire dit l'avoir rencontré une fois, il cherchait alors du travail.