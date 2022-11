L'homme qui a frappé l'agent de sécurité de l'hôpital de Périgueux ne se souvient plus mais s'excuse

Les enquêteurs continuent d'auditionner les témoins après l'agression d'un agent de sécurité à l'hôpital de Périgueux, ils cherchent notamment à avoir les versions des médecins des urgences pour savoir ce qu'il s'est passé le 3 octobre dernier aux urgences de l'hôpital. Un agent de sécurité a été menacé de mort et il a reçu plusieurs coups de poings au visage de la part d'un patient escorté par les gendarmes. Le vigile a été blessé à la bouche et au coude en essayant de retenir l'individu. Cet agent de l'hôpital a porté plainte.

Le jeune homme avait pris de la drogue et de l'alcool ce jour-là

Le jeune homme d'une vingtaine d'années a reconnu les faits et il s'est excusé. Il a expliqué qu'il ne se souvenait plus de ce qu'il s'était passé et de ce qu'il avait dit car à l'époque il était dans un état second à cause de la prise d'alcool et de drogue. L'enquête est ouverte en flagrance pour "violences sur personne chargée de mission de service publique".