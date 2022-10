L'homme qui a frappé sa sœur à coups de balai condamné à six mois de prison ferme en Dordogne

Le frère et la sœur ne se regardent pas. Ni avant l’audience, ni pendant, ni après. Cela fait quatre mois qu’ils ne se sont pas vus, depuis cette soirée du 3 juin dernier. Le prévenu de 46 ans explique qu’il souffre de cette distance et de ne plus voir sa sœur mais il tente de justifier pourquoi il en est arrivé là, dans son appartement de Coulounieix-Chamiers : « On s'était disputé, elle ne voulait pas sortir de chez moi, j’ai vu rouge ». Ce soir-là, il a bu, ils ne sont pas d'accord sur un chanteur. Il héberge sa sœur depuis février et ce soir-là il veut qu'elle parte. Il a raconté lui avoir tiré les cheveux, puis prise par le bras avant de la frapper alors qu'elle était à terre avec un balai qui s'est cassé sous la force des coups.

La jeune femme est secourue ce soir-là par les policiers. Ils ont été prévenus par son compagnon qu'elle a eu le temps d'appeler quelques minutes avant en lui disant que son frère "était devenu fou". Les policiers ont expliqué dans leur compte rendu avoir retrouvé cet homme en sueur, les yeux injectés de sang avec un manche à balais en métal cassé dans les mains. Les analyses montreront qu'il est à près d'1,3 grammes d'alcool dans le sang et qu'il est positif à la cocaïne. Derrière lui, ils ont raconté avoir découvert dans l'appartement un femme allongée sur le sol, gravement blessée et des mèches de cheveux éparpillées dans l'appartement.

La victime a été opérée de la main droite

Pendant l'audience, ce lundi 3 octobre, le président du tribunal montre des photos des blessures aux bras, aux jambes, un visage tuméfié, une main en sang... La victime s'est vue délivrée 15 jours d'interruption totale de travail. Elle a été soignée à l'hôpital de Périgueux avant d'être transférée sur Bordeaux dans un service spécialisée de la main. "Quatre mois après ma cliente n’a toujours pas retrouvée l’usage de sa main droite malgré une opération chirurgicale" explique son avocate, maître Virginie Estager qui raconte aussi le traumatisme psychologique vécu par la jeune femme qui n'a pas pu reprendre son travail.

« On est devant le tribunal correctionnel mais on aurait pu se retrouver devant les assises si les policiers n’étaient pas intervenus » affirme, pendant l'audience, la Procureure qui ne croit pas aux remords du prévenu "sa sœur lui sert de souffre douleur de sa frustration du jour". Cet homme de 46 ans a déjà été condamné à six reprises notamment pour des violences sur son ex-conjointe en mai 2021. La Procureure souligne enfin que cet homme a mis du temps à prendre rendez-vous pour suivre son obligation de soins.

L'avocate du prévenu, maître Célia Borel, veut mettre en avant les efforts réalisés par son client "il aurait pu mieux faire [...] il ne se souvient pas de tout mais il ne se cherche pas d'excuses car il n'en a pas". Maître Borel souligne un contexte familial compliqué et une cohabitation difficile entre le frère et la sœur qui boivent tous les deux.

Le tribunal a condamné cet homme à 6 mois de prison ferme, à l'interdiction d'avoir une arme sur lui pendant cinq ans et à deux ans d'inéligibilité. Une expertise est prévue en février prochain pour déterminer les dommages et intérêts à verser à la victime.