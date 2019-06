L'homme qui a renversé deux enfants à Lorient a été identifié

Lorient, France

La police de Lorient a identifié ce matin le conducteur de la voiture qui a fauché deux enfants, dont l'un mortellement, à Lorient, ce dimanche 9 juin. Selon les informations de France info, il s'agirait d'un homme de 20 ans, déjà connu de la police pour plusieurs cas de conduite sans permis. La voiture qu'il conduisait n'était pas la sienne, mais elle appartenait à des proches. Sa passagère est également âgée d'une vingtaine d'années.

Un enfant de 10 ans décédé, un autre de 7 ans dans un état grave

Les deux enfants marchaient sur un trottoir, rue de Keryado, à Lorient, vers 17h30. Ils sortaient du restaurant Mcdo situé à proximité, selon un riverain. Ils ont alors été violemment fauchés par une voiture qui roulait à vive allure, sur la voie de Bus, et qui venait de percuter un autre véhicule. Un des jeunes garçons est mort des suites de ses blessures. Le second enfant est dans un état grave à l'hôpital de Lorient, son pronostic vital est engagé. Ils ont 7 et 10 ans.

Déjà en délit de fuite au moment de l'accident

Après l'accident, le conducteur et sa passagère ont abandonné leur voiture quelques centaines de mètres plus loin, et sont partis à pied. Ils sont activement recherchés. Ils venaient d'échapper à un contrôle de gendarmerie sur la commune de Quéven, au Nord de Lorient. Les gendarmes les suivaient à distance pour tenter de les intercepter. L'enquête est confiée à la police de Lorient pour homicide involontaire aggravé et blessures involontaires aggravées.

Le choc dans le quartier

Jimmy, qui habite dans une rue juste à côté du rond-point où a eu lieu l'accident, connait les deux jeunes garçons. Il est sous le choc : "ça me fait beaucoup de peine pour leur famille, je les connais. C'est très brutal. Ils sont de la même famille, ce sont deux cousins. J'espère que celui qui est à l'hôpital va s'en sortir..."