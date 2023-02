L'homme qui a semé la panique dans un TGV sera jugé le 14 avril

L'auteur de propos jugés menaçants, interpellé en gare Lorraine TGV à Louvigny (Moselle), à bord d'un TGV Colmar-Paris, sera jugé le 14 avril par le tribunal correctionnel de Metz pour "menace de destruction" et usage de stupéfiants". Des faits passibles de six mois et d'un an de prison.

En attente de son jugement, l'homme de 24 ans a été laissé libre mais sous contrôle judiciaire. Il a interdiction de quitter le Bas-Rhin, département où il réside, devra respecter une obligation de soins et pointer régulièrement au commissariat de son domicile.

Examinée par un psychiatre lors de sa garde à vue, la capacité de jugement de cet homme, placé sous curatelle renforcée, a été jugée comme "altérée" par le spécialiste. Les analyses pratiquées ont également fait état d'une consommation de cocaïne "qu'on peut présumer contemporaine des faits" selon Yves Badorc, procureur de la République de Metz, cité par l'AFP.

Yves Badorc ajoute que l'individu "a contesté avoir proféré des menaces" et nuancé les propos tenus dans le train. "Ceux "qui lui sont attribués par les témoins sont plutôt "je vais exploser""

la rame immobilisée et fouillée

L'homme avait suscité l'émoi dans le TGV en menaçant "de se faire exploser" et en demandant à des passagers s'ils croyaient en Dieu, sans toutefois disposer ni d'arme ni d'explosif.

Il a pu être maitrisé par un policier hors service qui voyageait dans le train dans le cadre du dispositif voyager-protéger, un système qui permet aux agents de voyager gratuitement en échange de s'être signalés comme tels au chef de bord. La rame a été immobilisée puis fouillée pendant un peu plus de deux heure, pour permettre l'intervention des forces de l'ordre et l'interpellation.

D'après la gendarmerie, l'individu était connu pour des "faits similaires" à bord d'un train à Reims en 2022.