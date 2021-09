Le 16 septembre dernier, une jeune femme est prise en charge par les secours, blessée par balles, à Villematier (Haute-Garonne). Son compagnon lui a tiré dessus. Un gros dispositif de gendarmerie est mis en place. L'homme est finalement retrouvé 13 jours plus tard, interpellé à leur domicile.

L'homme qui a tiré sur sa compagne au nord de Toulouse interpellé chez lui deux semaines plus tard

Le jeudi 16 septembre, les unités de gendarmerie du Frontonnais au nord de la Haute-Garonne sont très tôt mobilisées sur ce qu'elles appellent un "dispositif d'intervention augmenté". Une femme de 23 ans est blessées par balles à Villematier, après avoir échappé en voiture à son compagnon qui lui a tiré dessus chez eux, à Villemur-sur-Tarn. L'homme est activement recherché, une soixantaine de gendarmes quadrillent le secteur à la recherche de cet homme de 36 ans.

à lire aussi Une femme de 23 ans blessée par arme à feu au nord de Toulouse

Camouflé sous une pile de vêtements

Une information judiciaire est ouverte le lendemain. L'enquête, très longue, va permettre d'identifier le mis en cause et son véhicule qui revient régulièrement au domicile conjugal. La brigade de recherches et la brigade de Fronton arrête finalement cet homme ce mercredi 29 septembre dans leur appartement de Villemur. Il a tenté de se cacher en se dissimulant sous un tas de vêtements. Il a été placé en garde-à-vue en début de soirée mercredi, audition de 24 heures, renouvelable une fois.