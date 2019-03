L'homme qui a vendu "la voiture la plus chère du monde" ne doit rien à personne

Il avait vendu en douce la "voiture la plus chère du monde" : Patrick Bardinon a été relaxé par le tribunal correctionnel de Guéret.Il était poursuivi par son frère et sa sœur pour avoir vendu, sans leur en parler, une voiture de luxe issue de la collection de leur défunt père.

Aubusson, France

L'homme qui a vendu la "voiture la plus chère du monde" ne doit rien à son frère et a sa sœur. Le tribunal correctionnel de Guéret relaxe Patrick Bardinon. La justice considère qu'il était bien l'unique héritier d'un des joyaux de la fabuleuse collection de son père, Pierre Bardinon, amateur avisé et créateur du circuit du Mas du Clos, près d'Aubusson.

La voiture, surnommée "La Joconde des Ferrari", est une Ferrari 250 GTO. Elle a été vendue en toute discrétion en avril 2014 par Patrick Bardinon pour 38 millions d'euros à un richissime acheteur taïwanais. Record mondial à cette époque pour ce millésime 1964 fabriqué à seulement 3 exemplaires.

Le frère et la sœur ont donc lancé une procédure judiciaire pour réclamer leur part, au motif que la voiture faisait partie de leur héritage. Patrick Bardinon affirmait au contraire que la Ferrari lui appartenait, indiquant que son père lui en avait fait cadeau de son vivant. La justice lui a donc donné raison ce jeudi, considérant qu'il était bien l'unique propriétaire au moment de la vente

"Une foule de témoins est venue à l'audience clamer la bonne foi de Patrick Bardinon, indique son avocat Maître Vincent Jamoteau, des gens proches de son père qui ont tous indiqué que la voiture appartenait à Patrick. On est contents que son honneur soit enfin reconnu."

Les explications de Maitre Vincent Jamoteau Copier

Sans doute un procès en appel

C'est en revanche la douche froide pour les représentants de Jean-François et Anne Bardinon, le frère et la sœur qui s'estiment lésés. Lors de l'audience le procureur avait requis 8 mois de prison avec sursis et 15 mille euros d'amendes à l'encontre du vendeur.

"Je suis très déçu par cette décision, assure Thierry Massis, l'avocat de Jean-François Bardinon, pour nous Patrick détenait cette voiture sans titres et de façon arbitraire. Nous envisageons de faire appel de cette décision qui nous est très défavorable, et à mon avis inexacte sur le plan juridique."

La réaction de Maître Thierry Massis Copier

Les deux frères et la sœur n’étaient pas là pour entendre la décision du tribunal. La question de la succession de cette fabuleuse collection est encore loin d'être réglée. Il reste 25 voitures (toutes des Ferrari) dans cet incroyable héritage, estimé entre 130 et 200 millions d'euros.