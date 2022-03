L'homme qui avait crié "Darmanin violeur" rejugé en appel à Rouen

Le prévenu reconnaît à la barre : "C'est vrai que j'ai crié 'Darmanin violeur'. Je ne sais pas trop pourquoi, c'est sorti tout seul." L'homme, âgé de 27 ans et ouvrier à Renault Cléon, rappelle le contexte : cette cérémonie d'hommage au Père Hamel, cinq ans après son assassinat, était la première sortie officielle de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. "Tout le monde était très choqué de sa nomination", dit-il. Et de conclure : "Je passe devant le tribunal alors que tout le monde pense la même chose en France.".

L'avocat général lui répond : "La liberté de penser, ce n'est pas interdit. Mais il est interdit à ce stade de le dire". Car aujourd'hui encore Gérald Darmanin bénéficie de la présomption d'innocence. Le Ministère public requiert 100 jours-amende à 15 euros, la même peine que celle prononcée par le tribunal correctionnel en première instance.

L'avocate du prévenu demande, elle, la relaxe. Pour Me Chloé Chalot, l'affaire relève au pire de la diffamation mais pas de l'outrage. Elle pose la question de la contestation politique. Et cite la Cour européenne des droits de l'homme, pour qui la liberté d'expression est plus large quand il s'agit d'un homme politique parce que c'est la vie démocratique. Me Chalot souligne enfin que "dans certaines situations, la contestation ne s'exprime pas dans la douceur".

En première instance, la constitution de partie civile de Gérald Darmanin avait été déclarée irrecevable (car réalisée par son chef de cabinet) et dans la mesure où le prévenu n'avait pas fait appel sur ce point, cela ne pouvait plus être remis en question. Rappelons aussi que, dans cette affaire de viol, le parquet de Paris a requis en janvier un non-lieu pour le ministre de l'Intérieur.

La cour d'appel de Rouen a mis sa décision en délibéré au 28 avril.