Montargis, France

La cour d'assises du Loiret a condamné à neuf ans de réclusion Hajji El Hasnaoui, un habitant de Villemandeur âgé de 25 ans, qui en octobre 2015 à Montargis, avait tiré sur le videur du bar de nuit le Latino Café. Renvoyé devant la cour d'assises pour tentative d'assassinat, il est finalement condamné pour "violences avec armes ayant entrainé une incapacité" sur la personne de Khassa Savane, le videur du bar de nuit.

Il s'était vu refuser l'entrée de l'établissement

Dans la nuit du 22 au 23 octobre 2015, vers 3 heures du matin, un homme armé d'un fusil à canon scié avait tiré sur le portier du bar de nuit le Latino Café, situé dans le centre ville de Montargis. Le tir, à travers la porte blindée de l'établissement derrière laquelle la victime s'était réfugiée, avait atteint le videur au niveau du thorax. Khassa Savane, le videur, avait dû être transporté à l'hôpital d'Orléans. Très vite la rumeur à Montargis, avait désigné Hajji El Hasnaoui comme étant le tireur. Les images de la caméra de video-surveillance du bar révélaient que le jeune homme s'était fait refuser l'entrée de l'établissement par Khassa Savane moins d'une heure avant les faits, et que le videur lui avait asséné un coup de poing pour le repousser. Tout de suite, le portier l'avait formellement reconnu comme agresseur.

Un passage à tabac du frère de l'auteur en représailles

Hajji El Hasnaoui s'était rendu quelques jours plus tard aux policiers chargés de l'enquête, mais entre-temps l'un de ses frères avait été passé à tabac par la famille de Khassa Savane. Jugés en 2015 par le tribunal correctionnel de Montargis, ils ont depuis été condamnés en appel à des peines de prison ferme. Face aux enquêteurs et face au juge d'instruction Hajji El Hasnaoui a toujours répété qu'il n'était pas l'auteur du coup de feu, ne niant pas en revanche avoir eu une altercation avec le videur du Latino Café cette nuit-là. Il avait malgré tout été renvoyé devant la cour d'assises du Loiret pour tentative d'assassinat.

C'est lui, je le reconnais à 200%, je l'ai vu avant qu'il mette sa capuche pour me tirer dessus

Devant les jurés de la cour d'assisses, le jeune homme, incarcéré depuis trois ans, a continué de clamer son innocence. Et la victime, Khassa Savane, a continué d'affirmer "à 200%" qu'il était son agresseur. Un témoignage capital en l'absence de tout autre élément matériel mettant en cause directement le jeune accusé : ni son téléphone portable, ni sa voiture, ni les vêtements qu'il portait cette nuit-là, et encore moins l'arme du crime n'ont pu être retrouvés au cours de l'enquête.

J'ai confiance en la justice, ça n'est vraiment pas moi

Durant les deux jours de procès les éléments à charge se sont accumulés contre Hajji El Hasnaoui. Le jeune homme n'a pas d'alibi, il prétend avoir marché toute la nuit, après son altercation avec le videur, mais il n'a croisé personne. Il avait en revanche un mobile. Et les images de la caméra de vidéo-surveillance montrent une silhouette, un visage, des vêtements pour certains très proches entre les personnages des deux séquences. Même si l'expert en décryptage vidéo vient expliquer devant la cour que, s'il y a une compatibilité évidente, il ne peut pas affirmer qu'il s'agit du même homme. Autant d'éléments qui n'ont pas ébranlé la détermination de l'accusé à clamer son innocence : "ça n'est pas moi et ça ne sera jamais moi" a-t-il répété aux jurés lors de longs interrogatoires.