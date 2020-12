L'homme qui avait traité le ministre de l'Intérieur de "sale violeur" est condamné à 1.500 euros d'amende

"Nous somme très déçus de la condamnation". L'avocate de Valentin, Me Chloé Chalot, ne s'attendait pas à une peine de 100 jours amende à 15 euros alors que le procureur de la République avait requis lors de l'audience 140 heures de travaux d'intérêt général. "C'est une amende très conséquente et, s'il ne paie pas cette amende, il peut faire des jours de prison", a-t-elle déclaré au micro de France Bleu Normandie.

Le tribunal correctionnel de Rouen a rejeté également la demande de l'avocate, qui souhaitait que son client soit jugé pour diffamation. Pour elle, il s'agit de faits qui portent atteinte à l'honneur d'une personne mais qui ne relèvent pas de l'outrage. Le jeune homme de 25 ans, ajusteur dans le secteur automobile et militant à la CGT, a annoncé dès la sortie du tribunal son intention de faire appel.

En juillet dernier, lors d'une cérémonie d'hommage au père Hamel, à Saint-Etienne-du-Rouvray, Valentin avait traité Gérald Darmanin de "sale violeur" alors que le ministre de l'Intérieur se trouvait au pupitre à l'extérieur de l'église. Selon son avocate, "il regrette la façon de l'exprimer, trop spontanée. Néanmoins, c'était le fond de sa pensée et il lui semblait que l'opposition au ministre de l'Intérieur puisse prendre part ce jour là."

Pas de dommages et intérêts pour le ministre

Le tribunal correctionnel a en revanche jugé la demande de constitution de partie civile irrecevable de Gérald Darmanin "pour une question de procédure" car c'est son chef de cabinet qui en est à l'initiative et non le ministre lui même. Il avait demandé 1 euro symbolique de dommages et intérêts.

Gérald Darmanin fait l'objet d'une plainte pour viol d'une femme qui l'a sollicité en 2009 pour tenter de faire annuler une condamnation. Pour le ministre de l'Intérieur, il s'agit d'une relation librement consentie. Classée sans suite dans un premier temps, la procédure a été relancée par la cour d'appel de Paris qui a demandé début juin de nouvelles investigations.

Lors de l'audience, le 23 novembre, plusieurs dizaines de personnes (militants CGT, Solidaires et Gilets Jaunes) avaient manifesté plusieurs heures devant le palais de justice pour réclamer la relaxe de Valentin.