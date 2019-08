L'homme qui avait violenté deux femmes à Tulle et séquestré l'un d'elles écope de 6 ans de prison ferme

Six ans de prison ferme pour l'homme de 69 ans qui avait commis des violences à Tulle entre janvier et mars dernier à l'encontre de deux jeunes femmes qu'il venait de rencontrer et avec qui il a successivement entretenu une brève relation. Il avait même séquestré l'une d'elles durant une semaine.