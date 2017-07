L'homme qui projetait un attentat contre des migrants issu de l'Action Française Provence

Les AntiFas de Marseille ont révélé sur les réseaux sociaux l'identité du jeune de 21 ans interpellé à Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône le week-end dernier. C'est un ancien de l'Action Française.

Des "migrants" et des "djihadistes". Telles étaient les cibles du projet macabre de ce jeune homme de 21 ans interpellé il y a quelques jours à Vitrolles. Proche de l'extrême-droite royaliste, il était membre du groupuscule Action Française Provence.

Des informations révélées par les AntiFascistes marseillais

Sur le Facebook du groupe ennemi, le groupe d'extrême-gauche antifasciste marseillais, on y retrouve l'identité du jeune homme. Il s'agit de Logan Alexandre Nisin, ancien militant de l'Action Française Provence. Il réside dans le Vaucluse.

L'Action Française a confirmé ces informations et précise qu'il a "quitté le mouvement depuis un certain temps, qu'il jugeait trop politique et trop consensuel".