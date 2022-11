L'homme retranché dans le centre-ville de Pau condamné à huit mois de prison ferme

Un homme de 58 ans a été condamné à huit mois de prison ferme par le tribunal de Pau ce lundi après-midi. Il était notamment jugé pour s’être retranché dans l’appartement de son ancienne compagne à Pau , dans la rue Bordenave d’Abère. Cela remonte au 25 octobre dernier, le soir, en plein centre-ville. Le RAID avait dû intervenir. Le forcené avait fini par se rendre après avoir menacé de mort son ex et menacé d’incendier l’immeuble. C'est un contexte de violences conjugales qui était à l'origine de cet événement.

Intervention des forces de l'ordre pendant 5 heures

Le prévenu reconnaît qu’il a fait l’erreur de boire mais qu'il espérait une soirée romantique et qu’il avait mis de la musique, "Les Mots Bleus" de Christophe. Mais tout a dégénéré, elle raconte qu’il aurait menacé de la tuer s'il ne pouvait pas rester. Lui nie : "J’ai juste dit qu’elle ressemblait à une Portugaise qui faisait le ménage".

À la barre, il ajoute : "C'est tumultueux entre nous depuis le début, depuis quelques années elle écrit un polar dont je suis le héros et j’ai l’impression qu’elle me le fait vivre". Les experts estiment qu’il délire, qu’il est dangereux et qu'il veut se faire justice lui-même. En plus de la peine de prison prononcée, l'homme a une obligation de suivi socio-judiciaire et une injonction de soins pendant trois ans.

Altération du discernement

La procureure lui demande pourquoi il va chez son ancienne compagne alors qu’il a interdiction d’entrer en contact avec elle. Il répond : "C’était irrésistible, elle m'appelait régulièrement [...], c’est un amour aveugle, les gens me disaient qu'elle m'avait mis le grappin dessus et qu'elle allait me tuer."

Son ancienne compagne n’est pas présente à l’audience. "Il lui est impossible de se retrouver face à lui, elle est traumatisée" déclare son avocate Me Anna Raina. Elle rappelle que "le cauchemar, c’est elle qui le vit, ce n’est pas lui. Tous les jours, il fleurit sa tombe et lui dit qu’elle est prête, il est temps que ça cesse." Il devra lui verser 1.000€ de dommages et intérêts.

Le prévenu avait déjà été condamné pour des violences conjugales en 2013 et 2020. Son avocate, Me Marion Touraille, a insisté sur la nécessité de soins dans la mesure où son client est considéré comme dangereux. La procureure avait requis une peine d'un an et quatre mois de prison ferme.