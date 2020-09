L'homme retrouvé mort à Archamps a reçu plusieurs coups de couteau

Si l'identité de la victime reste encore mystérieuse, les enquêteurs en savent un peu plus ce soir sur les causes de la mort de cet homme découvert, jeudi matin, au niveau de l'entrée des parkings du cinéma d'Archamps. L'autopsie a mis en évidence plusieurs plaies correspondant à des coups de couteau. "Le médecin légiste décrit une plaie au bras droit et trois plaies à la jambe droite ayant provoqué une hémorragie", indique une source judiciaire.

Pôle criminel

L'enquête pour meurtre et non-assistance à personne en danger a été confiée aux gendarmes de la section de recherche de la gendarmerie de Chambéry. Le dossier a été transféré au pôle criminel du parquet d'Annecy.