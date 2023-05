L'homme retrouvé mort à Vexin-sur-Epte dans l'Eure a-t-il été victime d'un guet-apens ?

Jérémy Gressent, 34 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le samedi 6 mai 2023. Deux jours plus tard, ce mercredi matin, un promeneur a découvert son corps dans un champ à Vexin-sur-Epte, dans l'Eure, à une trentaine de kilomètres de son domicile de Sérifontaine dans l'Oise. On ne connait pas les causes de sa mort, mais "l'homme a probablement été victime d'un homicide" indique le parquet d'Évreux qui a confié l'enquête à la brigade de recherches de la gendarmerie des Andelys et à la section de recherche de la gendarmerie de Rouen. L'autopsie qui doit avoir lieu aujourd'hui devrait permettre de préciser les causes de la mort sur laquelle les enquêteurs, comme le procureur de la République d'Evreux restent très discrets.

Victime d'un enlèvement ?

Selon un ami de la victime, cité par nos confrères du Courrier Picard , Jérémy Gressent aurait été victime d'un guet-apens. Trois hommes l'auraient enlevé samedi dernier, dans la soirée, en l'embarquant à bord d'une Clio. Une information que ne confirme pas le parquet à ce stade de l'enquête. La victime était bien connue dans la commune de Sérifontaine, pour être un membre actif du club de football.