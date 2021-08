L'homme retrouvé mort chez lui 3 ans après : les circonstances de ce drame de la solitude à Pau

Le décès d'un Palois découvert trois années après sa mort pose une nouvelle fois les questions de la solitude et de l'isolement. Jeudi dernier, dans la résidence Trouville, située avenue de Montardon, un homme de 47 ans a été retrouvé mort momifié. Il était décédé 2018. Il a été retrouvé suite à des problèmes d'impayés, un huissier avait été mandaté. Cet homme était handicapé, il était du Nord de la France, de l'Aisne et vivait seul et isolé à Pau.

Ses voisins d'immeuble ont été très choqués par les événements. Marie a 89 ans et est encore très émue de ce drame dont personne ne s'est rendu compte dans l'immeuble : "Ça m'a choquée de voir que personne ne venait le voir. Un handicapé en plus. Depuis juillet 2018, depuis rien." Marie se souvient d'une conversation avec une dame de la résidence : "Elle a dit qu'il y avait une drôle d'odeur. Et là, ça s'est arrêté. On n'a plus rien dit. Jusqu'au jour où j'ai vu la police, et les services funéraires. J'ai demandé si c'était une femme ou un homme. On m'a dit que c'était un handicapé. C'était lui."

Cette personne n'était pas dans nos fichiers

Comment a-t-on pu en arriver là ? Béatrice Jouhandeaux, en charge de l'action sociale à la mairie répond à cette question : "Ce qui s'est passé c'est ce que nous craignons le plus. Une mort solitaire d'une personne qui ne faisait pas appel à nous, ni pour l'aide à domicile ni pour le portage de repas. Elle n'était pas dans nos fichiers. Cette personne était handicapée et pour avoir l'allocation adulte handicapé, il suffit de renouveler une demande tous les cinq ans. Et elle ne travaillait pas donc elle n'avait pas besoin de faire une attestation trimestrielle auprès de la caisse d'allocation familiale." Béatrice Jouhandeaux recommande que chacun fasse davantage attention à ses voisins pour éviter que ce genre de drame de la solitude ne se reproduise. Tout cela, en sachant que Pau avait lancé un plan anti-solitude en 2019.