L'homme retrouvé mort chez lui à Pornichet, victime d'un traumatisme crânien

La cause du décès est un traumatisme crânien. L'autopsie est formelle. La victime, un homme né en 1963 et qui vivait à Pornichet, présente également des traces qui peuvent correspondre à des coups qu'il aurait reçu mais "le lien entre ses blessures et le traumatisme n'est pas établi. Toutes les hypothèses restent à ce stade envisagées" assure la procureure de la République de Saint-Nazaire.

Deux gardes à vue levées, l'enquête se poursuit

Sylvie Canovas-Lagarde a donc réclamé des analyses complémentaires. Par ailleurs les deux gardes à vue ont été levées dans la foulée ce vendredi 5 mai. Il s'agissait de deux proches de la victime, interpellées sur place, qui depuis le début "contestent toute implication dans la mort de leur ami" précise encore la procureure.

L'enquête pour homicide volontaire va donc se poursuivre. Cette enquête a été ouverte après la découverte mercredi soir du corps de la victime, chez lui, dans une résidence de Pornichet, rue des Lilas, à deux pas de la plage. Les secours avaient alors été alertés par un voisin, lui-même prévenu par deux personnes venus frapper à sa porte. A leur arrivée, la police trouve deux individus dans l'appartement de la victime. Deux proches de la victime qui ont donc été entendues en garde à vue pendant 24 heures avant d'être libérées ce vendredi.