L'homme retrouvé mort dans un barrage de Dordogne a été ligoté avant de mourir noyé

Quatre jours après la découverte du corps d'un homme dans les grilles du barrage de Tuilières à Saint-Capraise-de-Lalinde (Dordogne), le parquet de Périgueux se saisit de l'enquête et ouvre une information judiciaire pour assassinat. L'autopsie, menée en début de semaine à Bordeaux, a permis de déterminer que cet homme, qui a entre 30 et 40 ans, est mort noyé : "Une mort violente par noyade" selon un communiqué cosigné ce mardi 28 février par les procureures de la République de Bergerac et Périgueux, Sylvie Martins-Guédès et Solène Belaouar.

Il était ligoté au moment de sa noyade

Selon nos informations, le corps a été retrouvé pieds et poings liés par l'agent EDF qui a donné l'alerte. L'homme était habillé. L'état de la dépouille montre qu'il n'a pas passé beaucoup de temps dans l'eau.

D'autres investigations doivent être menées pour permettre de distinguer si les blessures qu'il présente sont consécutives à son séjour dans l'eau, ou s'il a été blessé avant d'être assassiné. L'enquête est confiée aux gendarmes de la section de recherche de Bordeaux et à la brigade de recherche de Bergerac.

Vendredi en début d'après-midi, le corps a été retrouvé par un agent EDF dans une grille qui permet de retenir les objets avant le passage de l'eau dans le barrage électrique.

