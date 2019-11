L'homme secouru ce matin dans sa voiture tombée dans le Var est décédé

Nice, France

L'homme de 80 ans a donc succombé à un arrêt cardio-respiratoire. Plongé dans une eau très froide, tumultueuse, il avait été sauvé des flots, avec sa femme, par une quarantaine de pompiers mobilisés sur une opération délicate. La voiture de ce couple d'octogénaires était en effet tombé mardi en milieu de matinée dans le fleuve gonflé par les pluies diluviennes de ces jours derniers et présentant alors un très fort courant. Très vite les secours ont tenté de faire sortir les deux occupants du véhicules qui dérivaient vers la mer à plus de 40 mètres de la berge. Des plongeurs et l'hélicoptères de la Securité Civile ont été appelé en renfort. Malgré tout, l'homme n'a pas survécu à cet accident. Sa femme, âgée de 83 ans, est actuellement hospitalisée à l'hôpital Pasteur II à Nice en complète hypothermie. Elle a été admise aux soins intensifs.