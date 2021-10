L'homme soupçonné d'avoir décapité une femme à Agde souffre de troubles psychologiques

L'homme soupçonné d'avoir décapité une femme chez elle à Agde a donc été interpellé dès jeudi soir. Il s'agit d'un homme de 51 ans vivant à Vias.

Dans son quartier, les voisins sont sidérés. Jean-Michel habitait un pavillon HLM dans une zone résidentielle. Il aurait été boxeur professionnel. Il s'était confié à quelques voisins sur son enfance difficile, ses rapports compliqués avec sa mère notamment. Il avait raconté ses soucis de santé, un AVC qui aurait laissé des traces.

Jean-Michel, originaire de Maubeuge dans le Nord, est suivi psychologiquement et n'hésitait pas à confier à ses voisins qu'il se sentait instable et fragile.

Son pavillon était manifestement peu entretenu, un bricoleur qui entassait des outils et des palettes dans son jardin et son garage. Il avait aussi calfeutré toutes les fenêtres. Il y vivait seul, séparé de sa femme avec laquelle il avait deux enfants. Une ex-épouse qui venait occasionnellement faire du rangement et du ménage chez lui.

Les voisins expliquent aussi qu'ils avaient observé un certain changement dans son comportement ces derniers jours.

Cet homme est donc soupçonné d'avoir tué cette femme de 77 ans chez elle à Agde, de l'avoir décapitée. Il la connaissait manifestement et effectuait des petits travaux chez elle. Il aurait été identifié grâce à la vidéo placée au domicile de la victime notamment.