L'homme soupçonné d'être l'agresseur d'un livreur à Cergy a été arrêté à Paris

L'affaire fait grand bruit depuis la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux. On y voit un homme à visage découvert insulter une riveraine qui le filme. Des insultes à caractère raciste. Quelques instants plus tôt, il aurait agressé un livreur à domicile et l'aurait également copieusement insulté. Le principal suspect dans cette affaire a été arrêté ce mardi, à 12h45, dans le 10eme arrondissement de Paris par la brigade anti-criminalité. Il a été placé en garde à vue.

Quatre plaintes dans cette enquête

L'enquête ouverte par la police nationale du Val d'Oise va donc pouvoir avancer. Dans cette affaire, quatre plaintes ont été déposées : par le livreur agressé, la riveraine insultée, le gérant du restaurant Le Brasco qui a été menacé de mort dans plusieurs courriels - de nombreux jeunes de Cergy pensaient que l'agresseur travaillait pour lui, ce qui ne serait pas le cas - ainsi que le député du Val d'Oise Aurélien Taché.

Le restaurant "Le Brasco" est quant à lui toujours fermé administrativement suite à cette agression.