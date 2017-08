L'homme soupçonné de radicalisation arrêté à Saint-Denis est mis en examen et écroué

L'homme soupçonné d'avoir des velléités djihadistes arrêté à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) a été mis en examen et placé en détention provisoire ce samedi.

L'homme âgé de 22 ans avait été interpellé mardi à Saint-Denis (93) parce que les policiers le soupçonnent de vouloir commeettre "un acte violent" notamment contre des boîtes de nuit. Après quatre jours de garde à vue, un juge d'instruction l'a mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle et placé en détention provisoire.

Mouvance radicale

Le jeune homme, jusque là inconnu des services de la justice, vivait chez ses parents à Saint-Denis. Après après repéré des messages 'pro-djihad" sur les réseaux sociaux, la section antiterroriste du parquet de Paris a ouvert une enquête. Les enquêteurs le soupçonnent de se radicaliser et de vouloir se procurer une arme afin de viser des bars, boîtes de nuits et des lieux tels que les clubs homosexuels et les clubs libertins. Toutefois, les policiers estiment que le projet n'était pas très avancé. L'enquête se poursuit pour déterminer s'il a pu entretenir des liens avec des membres de la mouvance radicale.