L'enquête se poursuit 48h après la fusillade qui a coûté la vie à une femme de 39 ans vendredi matin à Colomiers, et qui a fait un blessé grave, son mari. C'est la juridiction interrégionale spécialisée basée à Bordeaux qui est chargée de l'affaire, compte tenu "du caractère probablement organisé de ces faits criminels". Un caractère qui se précise.

Liens avec la mafia ?

Samedi, l'ambassade d’Azerbaïdjan en France a tenu a condamné cet acte "criminel et barbare" dans un communiqué envoyé à l'Agence France Presse. Mais l'ambassade précise aussi que Rahim Namazov, l'homme visé, "a déja été condamné et visé à maintes reprises, pour des faits d'escroquerie en Azerbaïdjan et était connu pour être en rapport avec des structures mafieuses que ce soit en France ou à l'étranger". Le communiqué précise enfin qu'il n'a "jamais exercé le métier de journaliste".

Rahim Namazov se présente lui comme un journaliste en exil, qui a été tabassé et menacé en Azerbaïdjan dans une vidéo publiée sur youtube en 2010. Il a obtenu le statut de réfugié en France en 2012. Il précise qu'en Azerbaïdjan, "les journalistes on les assassine ou on les met en prison." Ce que confirme Reporters Sans Frontières. "Là-bas, une quinzaine de journalistes sont derrière les barreaux, beaucoup d'autres sont contraints à l'exil. C'est le 162e pays sur 180 dans notre classement de la liberté de la presse", explique Johann Bihr, spécialiste de la zone que France Bleu Occitanie a contacté. Mais ce dernier dit surtout que pour RSF, "il n'y a rien qui nous permette de faire le lien entre ce qui s’est passé et de quelconques activités journalistiques." RSF précise qu'il aurait simplement participé à la rédaction de bulletins militaires.

Réputation sulfureuse à Colomiers

D'après nos informations, Rahim Namazov a fait l'objet d'une main courante, déposée contre lui en août dernier par un membre du centre de loisirs où sa fille est inscrite. Selon cette source, Rahim Namazov avait proféré des menaces de mort par téléphone contre un animateur qui lui aurait demandé "pourquoi son fils de 14 ans venait chercher sa petite sœur en conduisant lui-même une Audi". L'homme circulait régulièrement au volant de grosses voitures, une Audi et une Jaguar notamment.