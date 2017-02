Les médecins étrangers sont indispensables à l'hôpital d'Auxerre

A l'hôpital d'Auxerre, plus d'1 médecin sur 3 est de nationalité étrangère. Une présence indispensable pour assurer une offre de soins de qualité. Mais qui ne suffit pas à régler les problèmes de recrutement au sein de l'hôpital.

Sans eux , beaucoup de Français ne pourraient pas se soigner et des services hospitaliers entiers fermeraient. Il s'agit des médecins nés à l'étranger qui représentent, selon le Conseil national de l'ordre, plus de 20% des médecins exerçant en France. A l'hôpital d'Auxerre, plus d'un médecin sur 3 (36%) est un médecin étranger : sur 170 praticiens, 61 sont nés à l'étranger.

Malgré tout, les médecins étrangers ne peuvent régler à eux seuls tous les problèmes de l'établissement auxerrois en matière de recrutement . L'hôpital affiche de façon chronique un déficit d'une trentaine de médecins.

Atef Bahloul, 36 ans, chirurgien urologue tunisien

Atef Bahloul a 36 ans. Ce chirurgien urologue tunisien, arrivé en France en 2009, exerce depuis 3 ans à l'hôpital d'Auxerre. La plupart des patients lui sont reconnaissants de s'être installé dans l'Yonne. "Pour eux, c'est intéressant de trouver un médecin qui s'occupe d'eux, qui fait le nécessaire pour leurs pathologies, ici à Auxerre, sans être obligés de se déplacer à 150 km pour trouver un urologue, à Dijon ou à Paris, confie Atef Bahloul. Il y a des gens qui sont reconnaissants de ça". Même si le rapport avec les patients n'est pas toujours simple : "certains sont réticents par rapport à mon nom, par exemple. C'est sûr que je ne suis pas français, mais nord-africain... On sent que certains patients ont des réticences par rapport aux interventions lourdes. Je devine dans leurs réflexions que des patients préfèreraient être opérés par des médecins formés en France, ou ayant plus d'expérience que moi."

30 postes de médecins toujours non-pourvus

Pascal Cuvilier, le directeur des ressources humaines de l'hôpital, confirme que sans les médecins étrangers, l'hôpital ne pourrait pas assurer une offre de soins de qualité. Mais c'est insuffisant, car il y a toujours 30 postes de médecins non-pourvus à Auxerre. Une préoccupation. "On a toujours les spécialités pour lesquelles nous avons des problèmes de recrutement, depuis plusieurs années, explique Pascal Cuvilier. C'est l'imagerie, l'anesthésie... A cela s'ajoute à présent la médecine de spécialité : gastro-entérologie ou pneumologie, par exemple". A l'avenir, pour certains de ces spécialités, les patients de l'Yonne seront peut-être contraints d'aller consulter à Paris, ou à Dijon.

