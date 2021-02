L’hôpital de Dax au ralenti après une importante attaque informatique

"On est revenu au papier et au stylo", témoigne un membre du personnel de l’hôpital de Dax ce mardi soir. L’hôpital de Dax a été victime d'une cyberattaque, d'une attaque informatique, ce mardi. L'établissement a communiqué sur les réseaux sociaux pour alerter sur la situation, évoquant un standard téléphonique hors d'usage. Plus personne ne pouvait appeler l’hôpital de Dax.

Mais il n'y a pas qu'un problème de téléphone selon nos informations. C'est tout le réseau informatique de l’hôpital qui serait bloqué et en cascade, le fonctionnement même de l’hôpital. Les activités de soins en feraient parties. "Tout est informatisé à l’hôpital", nous a-t-on expliqué.

Les soins seraient touchés

Une soignante nous a par exemple expliqué que "les blocs opératoires pourraient être mis en pause" car les stérilisateur ne marcheraient plus. Les dossiers de patient ne seraient plus transférés, "ça peut poser problème pour la radiothérapie ou la chimiothérapie", nous a expliqué un autre soignant de l’hôpital de Dax.

Nous mettons toutes ces informations au conditionnel car, sollicité, la direction ne nous a pas rappelé à l'heure où nous écrivons ces lignes (18h30). Contactée, l'Agence Régionale de Santé confirme que le problème leur a été signalé sans plus de détail.

Toujours selon nos informations, le ministère de la santé serait prévenu, des spécialistes de la cybersécurité seraient au travail pour régler le problème. Mais cela peut prendre du temps pour retrouver un fonctionnement normal.

Ce n'est pas le premier hôpital français (et dans le monde) attaqué par des hackers. L’hôpital de Mont-de-Marsan a d'ailleurs transmis une alerte à ses salariés ce mardi : "Les cyberattaques se sont multipliées, en particulier sur les établissements de santé ces derniers mois, profitant du contexte lié à la crise sanitaire. Le CH de Narbonne mi-décembre et le CH Albertville-Moûtiers fin décembre. Le CH de Dax est lui aussi victime d’une attaque. Nous vous rappelons donc d'être le plus vigilant possible", peut-on lire dans le courrier interne de l'hôpital de Mont-de-Marsan.

A chaque fois, dans les attaques informatiques précédentes, il y avait une demande de rançon de la part des pirates informatiques pour débloquer le système. Ce seraient aussi le cas à Dax selon nos sources internes. Nous attendront la confirmation de la direction pour l’affirmer.

Le parquet de Dax annonce avoir ouvert une enquête confiée à la police judiciaire de Bayonne.