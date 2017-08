L'hôpital de La Châtre n'a pas eu de téléphone pendant cinq jours

En raison d'un problème sur le réseau SFR, le centre hospitalier de La Châtre a été privé de téléphone fixe pendant cinq jours. La panne a pu être réparée lundi après-midi.

Depuis jeudi dernier, le 3 août, le Centre Hospitalier de La Châtre était privé de téléphonie fixe : aucun appel entrant, ni sortant. Personne ne pouvait joindre le standard et les médecins ne pouvaient pas contacter l'extérieur. En cause : un problème de câblage sur le réseau de l'opérateur SFR. La panne a pu finalement être réparée ce lundi après-midi vers 16h.

Près d'un millier de personnes impactées

"Seule la boîte mail et trois portables d'astreinte dont le mien fonctionnaient, les familles et les personnels étaient très mécontents" raconte à France Bleu Berry Cécile Bernard cadre administrative au sein de l'hôpital de La Châtre. Elle était d'astreinte tout le weekend et encore ce lundi pour suivre la situation.

Fort heureusement cette panne n'a eu selon elle aucune incidence sur le suivi médical des patients, mais les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves. "Pour un transfert d'un patient ça peut être très problématique, ça peut être très difficile aussi pour appeler les Urgences". L'hôpital compte 112 patients, environ 400 salariés ainsi que 345 personnes à l'Ehpad. "On ne pouvait même plus contacter l'ARS, le Trésor Public ou la Préfecture !" poursuit-elle.

L'opérateur SFR aurait tardé à réagir

"On a envoyé un courrier de mise en demeure à SFR malgré cela ils ont tardé à réagir" (une cadre administrative) Copier

Cécile Bernard assure avoir contacté SFR une trentaine de fois en cinq jours, mais selon elle l'opérateur a tardé à réagir. "Ils sont intervenus simplement vendredi pour changer un routeur, mais l'erreur c'est de ne pas avoir changé un câble, tout était sur un problème de câble depuis le début". Finalement c'est un réparateur privé qui a pu mettre fin aux coupures lundi après-midi.

Un hôpital connaît une maintenance exactement comme un particulier, c'est navrant" (une cadre administrative)

L'opérateur SFR (illustration) © Maxppp - Maxppp

"Les opérateurs comme SFR fonctionnent à partir de plateforme, ils sont situés je ne sais où... et ils n'arrivent pas à saisir l'urgence des Urgences... en fait un hôpital connaît une maintenance exactement comme un particulier, c'est ce qui est navrant". Suite à cet incident l'hôpital pourrait décider de rompre son contrat pour changer d'opérateur dans les semaines qui viennent.

Bien que contacté par France Bleu Berry l'opérateur de téléphonie SFR n'a pas souhaité nous accorder d'interview se bornant à préciser que "l'incident était clos à 16h lundi", sans donner beaucoup plus d'éléments. Précisons que seul le réseau de téléphonie fixe était concerné par cette panne : les portables fonctionnaient a priori normalement, tout comme le réseau internet.