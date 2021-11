L'hôpital de la Ferté-Bernard a été condamné par le tribunal administratif de Nantes pour la "prise en charge non conforme" d'un patient mort en 2013 d'un arrêt cardio-respiratoire. Le centre hospitalier devra indemniser sa famille à hauteur d'un peu plus de 140.000 euros.

L'hôpital de la Ferté-Bernard condamné à verser plus de 140.000 euros à la famille d'un patient décédé

Le tribunal administratif de Nantes a condamné l'hôpital de la Ferté-Bernard à indemniser la famille d'un patient décédé en 2013 d'un arrêt cardio-respiratoire. Dans une décision rendue publique ce vendredi 29 octobre, les magistrats reconnaissent "un manquement" et "une prise en charge non-conforme."

Le patient aurait dû être transféré

Cet homme a été hospitalisé aux urgences pour des crises de convulsions le 25 septembre. Le lendemain, il est victime d'une chute de tension suivie une demi-heure plus tard d'un arrêt cardio-respiratoire. Deux heures plus tard, son décès est constaté. La justice a mandaté un expert qui conclu qu'avec "la dégradation de son état de santé", le patient "aurait dû être transféré vers un établissement hospitalier disposant d'un service de réanimation."

La justice estime que cette décision n'a pas causé directement son décès, mais réduit ses chances de survie de 25%. L'indemnisation se fait donc sur la base d'un quart du préjudice d'affection, pour la perte d'un proche. En comptant également le préjudice économique, pour la perte de revenus pour le foyer, l'hôpital de la Ferté-Bernard devra verser au total un peu plus de 140.000 euros à la femme et aux enfants du patient. Le centre hospitalier a indiqué de son côté ne pas souhaiter faire de commentaire et ne dit pas s'il fera appel de cette décision.