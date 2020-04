L'hôpital de Lisieux met en garde ses patients contre des arnaques

Ca n'est pas la première fois que l'hôpital Robert Bisson de Lisieux est victime d'une usurpation d'identité. Il y a plusieurs mois déjà, certains des patients de l'établissement avaient reçu des appels frauduleux de personnes se faisant passer pour les représentants d'une mutuelle .

Cette fois c'est un pseudo infirmier qui a joint l'un des patients de l'hôpital lexovien. Une personne âgée bénéficiant d'un équipement médical à son domicile. Son interlocuteur lui a indiqué avoir constaté un dysfonctionnement et proposé de venir le vérifier à son domicile.

"Les infirmiers des consultations ou des services de l'hôpital ne se déplacent jamais à domicile

La victime a heureusement prévenu son fils qui a immédiatement alerté l'hôpital. Thierry Fassina, le directeur adjoint de l'établissement de santé rappelle que tous les contrôles se font à l'hôpital, lors de consultations et non à domicile .

Il invite tous ceux, notamment les personnes âgées, particulièrement vulnérables à "ne pas répondre aux appels en numéros masqués, à ne donner aucune informations personnelles, et dans la mesure du possible, à relever le numéro appelant et prévenir aussitôt sa famille, ses voisins, la police ou la gendarmerie".