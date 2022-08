L'hôpital de Morlaix condamné à payer près de 3 millions d'euros après des accouchements avec complications

Le Tribunal administratif de Rennes a tranché. Le centre hospitalier de Morlaix doit payer plus de 2 millions 800 000 euros après des accouchements avec complications.

Une vie en fauteuil roulant depuis l'accouchement

La première affaire concerne une maman qui a accouché d'un petit garçon en 2013. Lors de cet accouchement la mère subi une lésion "d'une très grande rareté" ont estimé les experts ; après notamment des problèmes avec la pose de la péridurale et après une rachianesthésie. La jeune femme est depuis en situation de handicap. Elle doit se déplacer en fauteuil roulant.

Le tribunal a décidé que le CH de Morlaix doit verser plus d'1 million 800 000 euros à la maman. Une rente annuelle doit également être payée.

Par ailleurs, l'hôpital doit verser plus de 220 000 euros à la CPAM du Finistère.

Un enfant handicapé

La seconde affaire s'applique au cas d'une maman qui a accouché en décembre 1997. "L'enfant est né en état de mort apparente et est resté atteint d'une infirmité motrice et cérébrale irréversible", précise le tribunal. En 2011, la cour administrative d'appel Nantes a confirmé la faute du centre hospitalier de Morlaix et a condamné l'établissement à verser une rente de 20 000 euros par an au couple. Les préjudices auraient été causés par "l'usage fautif" des forceps lors de l'accouchement.

En janvier 2018, l'enfant âgé désormais de 19 ans décède. Le rapport d'expertise établit le lien entre "le polyhandicap causé par les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement" et la mort du jeune homme.

Finalement le tribunal administratif de Rennes décide donc de condamner le centre hospitalier de Morlaix à verser près de 600 000 euros à la succession du jeune homme. Par ailleurs, plus de 55 000 euros doivent être versés à la mère.

Enfin l'hôpital doit près de 196 000 euros à la CPAM d'Ille-et-Vilaine. En tout le centre hospitalier doit payer près de 3 millions d'euros pour ces deux affaires.