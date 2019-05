L'hôpital de Privas condamné pour discrimination à l'embauche

Privas, France

Victoire est d'origine africaine. En 2009, elle travaille comme secrétaire médicale à l'hôpital de Privas. Un emploi en CDD inférieur à son diplôme puisqu'elle a un brevet de technicien supérieur de laboratoire. Lorsqu'un poste de laborantin s'ouvre, elle postule.

Des refus à plusieurs reprises

En 2009, le poste lui est refusé. Plus surprenant, le poste n'est pas pourvu et pendant six mois il reste vacant sans explication. L'hôpital de Privas a de nouveau besoin de techniciens de laboratoire en 2011. Nouvelles candidatures de Victoire. Et nouveaux refus. Ce sont quatre techniciens de laboratoire qui sont embauchés avec le même diplôme mais avec moins d'expérience. Victoire décide donc de porter l'affaire devant le défenseur des droits.

Le tribunal administratif reconnaît la discrimination

Finalement l'hôpital restant sourd aux demandes d'explications du défenseur des droits, Victoire dépose un recours devant le tribunal administratif de Lyon. Dans sa décision du 7 février dernier, le tribunal administratif explique : "Ces éléments... apparaissent de nature à établir l'existence d'une discrimination à l'embauche fondée sur l'origine s'agissant des offres d'emploi de 2011". Le tribunal estime que l'embauche de personnes ayant le même diplôme mais avec moins d'expérience est constitutif de la discrimination. L'hôpital de Privas est condamné à verser 2.000 € d'indemnité à Victoire.