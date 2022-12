L'hôpital de Remiremont visé par des plaintes après les décès de trois patientes

Une information judiciaire ouverte dans les Vosges pour faire la lumière sur trois décès survenus à l'hôpital de Remiremont entre juillet 2020 et juillet 2022. C'est ce qu'indique à l'AFP le procureur de la République d'Epinal, Frédéric Nahon. L'enquête fait suite au dépôt de quatre plaintes dont trois pour homicide involontaire après les décès de trois patientes.

Selon Me Nancy Risacher, deux des trois personnes décédées avaient été prises en charge pour une fracture du fémur et sont décédées dans "les mêmes circonstances nébuleuses" en juillet 2020 et juillet 2022. La troisième patiente avait été amenée aux urgences en mai 2022 pour une pancréatite aigüe. Me Risacher souhaite que les plaintes puissent permettre de connaître la vérité sur ces décès car "on ne meurt pas d'une fracture du fémur".

Contactée par l'AFP, la direction de l'hôpital se dit "désolée de la situation", défend "une prise en charge dans les règles de l'art". Dominique Cheveau, le directeur explique vouloir lui aussi comprendre ce qui a pu se passer.

La quatrième plainte déposée est pour mise en danger de la vie d'autrui. Il s'agit cette fois d'un homme de 46 ans dont les soignants n'ont pas détecté une fracture de dix côtes en octobre dernier dans ce même hôpital de Remiremont.