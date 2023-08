L'hôpital de Remiremont visé par une nouvelle plainte pour homicide involontaire

Une nouvelle plainte, la neuvième pour homicide involontaire, a été déposée contre l'hôpital de Remiremont, selon une information de Vosges Matin confirmée par France Bleu Sud Lorraine. Les faits remontent à juin 2021. Une femme de 82 ans est hospitalisée pour deux côtes cassées à Remiremont, elle y décède le 22 juillet après un choc septique dû à une contamination par l'Escherichia coli.

"Jamais je n'ai été informé que ma maman avait cette bactérie, raconte l'un des fils de la victime qui préfère garder l'anonymat auprès de France Bleu Sud Lorraine. Pendant quatorze ans, il s'est occupé de sa mère à domicile. J'ai confié [à l'hôpital] ma maman pour deux côtes cassées, ils m'ont rendu une morte."

Comment en est-on arrivé là ?

Depuis son décès, le plaignant se bat pour obtenir le dossier médical, ce que lui refuse l'hôpital selon ses dires. "Un coup on m'envoyait des papiers, je cochais des cases, on me renvoyait autre chose, ça n'allait pas, redonner un motif, détailler pourquoi... au bout d'un moment j'ai dit : stop". Sur les conseils de son avocate, Maître Nancy Risacher, qui représente les autres familles des victimes, il est donc allé porter plainte auprès du commissariat de Remiremont, dans l'espoir d'avoir des réponses.

"Ce que je cherche, c'est que cela n'arrive plus. On ne veut plus que cela arrive. Que des mensonges, pas d'excuses, pas d'explications, rien." Un manque de transparence dénoncé également par Maître Nancy Risacher, qui s'étonne du statu quo depuis le dépôt des premières plaintes en novembre et l'ouverture de huit informations judiciaires. "Pour certaines familles, je n'ai toujours pas de date d'audition. Ce qui me choque, c'est que je n'ai pas non plus d'informations sur d'éventuels protocoles pour éviter tous ces manquements."

Contactés, ni le directeur de l'hôpital de Remiremont, ni l'avocat de l'établissement n'ont donné suite aux sollicitations de France Bleu Sud Lorraine pour l'instant. En tout, douze plaintes ont été déposées contre l'hôpital de Remiremont, dont deux pour blessures involontaires, une pour recherche des causes de la mort et les autres pour homicide involontaire.