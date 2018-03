L'hôpital de Roanne en surchauffe : un plan d'urgence déclenché

Par Fabrice Hawkins, France Bleu Saint-Étienne Loire

Depuis mardi 6 mars, l'hôpital de Roanne est sous tension. C'est à dire que faute de places, l'hôpital va accueillir uniquement les malades les plus préoccupants. Et ce jusqu'à nouvel ordre. L'hôpital de Roanne a ouvert une unité de crise pour pourvoir prendre en charge plus de patients.