L'hopital de Saint-Omer assigné en justice suite à un décès

L'hôpital de Saint-Omer est assigné devant le tribunal administratif de Lille. L'audience, qui aura lieu ce mercredi, porte sur la mort d'un patient de 54 ans en 2011. Sa famille accuse l'hôpital de ne pas avoir réagi suffisamment vite après un problème lors d'un scanner.

Le tribunal administratif de Lille se penche ce mercredi sur un dossier délicat, concernant le centre hospitalier de St Omer. L'hôpital est assigné par la famille d'un habitant de l'Audomarois, décédé en 2015.

En 2011, cet homme de 54 ans, sans problème de santé particulier selon sa famille, se présente à l'hôpital pour des douleurs au ventre. On lui fait passer un scanner, et pour cela, on lui injecte de l'iode, c'est le produit de contraste qui permet de voir les organes. Dans le scanner, il fait ce qu'on appelle un choc anaphylactique, une sorte d'allergie violente due au produit, ce qui conduit à un arrêt cardiaque.

La famille estime que l'équipe médicale n'a pas réagi assez vite. L'homme restera 3 ans et demi dans un état quasi-végétatif, avant de décéder.